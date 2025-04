Le parole dell’allenatore dell’Inter a poche ore di distanza dall’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League contro il Bayern Monaco.

Archiviato l’amaro in bocca per il pareggio in rimonta contro il Parma in Serie A, l’Inter di Simone Inzaghi torna a pensare alla UEFA Champions League.

L’andata dei quarti di finale sarà contro il Bayern Monaco di Vincent Kompany, a Monaco di Baviera.

Il ritorno, invece, i nerazzurri lo giocheranno in casa al Meazza.

Di seguito, le parole dell’allenatore dell’Inter ai microfoni di Sky Sport.

Inter, le parole di Simone Inzaghi

L’allenatore nerazzurro ha dichiarato: “È bellissimo essere qui. Sarà un quarto di finale difficile, contro una grandissima squadra e in uno stadio bellissimo. Sappiamo quanto abbiamo faticato per arrivare qua e ci giocheremo le nostre chance. L’Inter sta bene. Con qualche acciacco, come hanno tutte le squadre che giocano così tanto. Ma sappiamo qual è il nostro percorso Champions e la nostra posizione in campionato, la Coppa Italia che stiamo giocando. È una stagione lunga e intensa, ma siamo molto orgogliosi di essere qua“.

Sugli indisponibili: “Bastoni e Calhanoglu si sono allenati con la squadra stamattina e Dimarco ha fatto un personalizzato. Saranno da valutare. Lautaro, che doveva giocare solo un tempo a Parma ma ha giocato 60′, sta bene e penso che giocherà anche domani. Abbiamo fuori i soliti. Recuperiamo Barella dalla squalifica e perdiamo Asllani, abbiamo Correa fuori lista. I tre infortunati sono Taremi, Zieliński e Dumfries“.

Ha proseguito: “Bayern? È una squadra esperta con delle assenze, come l’Inter. Pressa, è intensa ed esperta ed sono tanti anni che arriva in fondo a questa competizione. Insieme al Real Madrid è la grande favorita della vigilia. Noi veniamo qua per giocare una grande gara. Noi sappiamo il nostro cammino qual è stato. Sono 4 anni che sono qua e non abbiamo mai scelto, abbiamo sempre dato priorità alla partita che andavamo a giocare. Rappresentiamo una grande società e c’è tanta voglia di giocare questo quarto“.