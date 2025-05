Inter, Inzaghi: “La Champions sarebbe il coronamento di un percorso. L’età media alta? Aiuta”

Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi in vista della finale di Champions League

L’Inter di Simone Inzaghi si prepara a vivere 10 giorni di fuoco. Prima l’ultima giornata di campionato con un finale ancora da scrivere, che però non è nelle mani dei nerazzurri, bensì del Napoli.

Poi la finale di Champions League, in programma la sera del 31 maggio a Monaco, contro il Paris Saint Germain. L’allenatore piacentino è intervenuto ai microfoni della UEFA per fare il punto in vista della sua seconda finale europea in tre anni.

Puntando Monaco, ma senza dimenticare Istanbul e l’impresa sfiorata contro il Manchester City di Guardiola. “Meritavamo i tempi supplementari, ma quella prestazione ci ha dato consapevolezza delle nostre capacità. Vogliamo battere il Psg e coronare un percorso partito quattro anni fa“, sono state le sue dichiarazioni.

Di seguito riportiamo le parole dell’allenatore nerazzurro a -2 dall’atto conclusivo contro il Como di Fabregas al Sinigaglia e a -10 dalla super finale.

Inter, Inzaghi: “Età media? Non penso sia un problema”

Non solo le fasi finali e le vittorie al cardiopalma, Inzaghi ricorda tutto il percorso per arrivare in finale. “Prima di arrivare in fondo abbiamo fatto una lunga cavalcata. A tutti è rimasta impressa l’ultima doppia sfida col Barcellona, ma è stato difficile battere anche il Bayern Monaco. Una squadra, organizzata e fisica. Sono state quattro partite di intensità incredibile“.

“Abbiamo fatto un grande percorso – ha continuato l’allenatore dell’Inter -. Due finali di Champions sono merito del lavoro e del sacrificio di tutti. Tutti ci ricordiamo Istanbul. Giocammo alla pari contro una squadra fortissima come il Manchester City. Avremmo meritato probabilmente di giocarci i supplementari“.

Infine, Inzaghi ha parlato anche della differenza di età media tra la sua Inter e il Psg di Luis Enrique. I nerazzurri sono la squadra più “anziana” della Champions: “Non penso sia un problema. Anzi, ti aiuta tantissimo in determinati momenti di partite importanti. Ho un gruppo di grandi calciatori, ma soprattutto di grandi uomini. Tutti riescono sempre a lavorare nel modo migliore e cercano di essere lucidi. La vittoria sarebbe il coronamento di un grandissimo lavoro partito quattro anni fa. Sarà una finale importantissima, vogliamo regalare questa grande gioia ai nostri tifosi. Ci proveremo con tutte le nostre forze“.