Le dichiarazioni dell’allenatore del club neroazzurro alla vigilia della finale di Champions contro il Psg

Manca sempre meno all’appuntamento dell’anno. A poco più di 24 ore dalla finale di Champions League tra Inter e Psg, Simone Inzaghi ha presentato così la sfida a Sky Sport.

L’allenatore ha esordito così: “Questi giorni ci siamo preparati bene. Poi chiaramente il campo ha ogni episodio e ogni cosa sarà determinante. Aver giocato qua col Bayern ci ha dato grandissima forza. è stato un cammino difficile già dai gironi, la squadra ha sempre cercato di dare tutto in campo”.

Inzaghi ha poi proseguito: “Per questa volta possiamo vincere? Per il percorso che abbiamo fatto, per come l’abbiamo voluta. Per me è motivo di grande orgoglio, abbiamo la fortuna di lavorare in una splendida società che da quando sono arrivato qua mi hanno sempre dato tutto quello che avevano. Questo forte attaccamento può fare la differenza. Abbiamo tantissima voglia di giocare questa partita”.

E sul futuro: “Io sto bene in questa società e ho tutto quello che voglio per potermi togliere grandissime soddisfazioni”.

La conferenza stampa di Inzaghi

L’allenatore dell’Inter ha poi preso parte alla consueta conferenza stampa. “Questa volta abbiamo l’esperienza. In questi giorni precedenti alla vigilia abbiamo cercato di curare tutti i dettagli con grandissima cura. Poi chiaramente manca ancora la rifinitura, ma domani ci sono tutti. Avere tutti i ragazzi a disposizione è il meglio che si possa chiedere. Sono fiero di allenarli. Per quanto riguarda il mio futuro? C’è una partita di Champions in mezzo, parleremo e avremo in testa solo il bene dell’Inter. Siamo qui con grande merito e ci manca l’ultimo passo. Non posso dire niente ai ragazzi, hanno sempre trasmesso un forte attaccamento alla maglia. Abbiamo messo in campo sempre tutto quello che avevamo, siamo orgogliosi di rappresentare l’Inter, in una competizione che da piccolo sognavo di giocare. Mi sono fermato ai quarti di finale da calciatore, da allenatore ce l’ho fatta per due volte”.

“Cosa dirò domani? Lo farà il mio cuore. Ogni partita fa storia a sé. In campo non valgono monte ingaggi e fatturato, due anni fa eravamo ampiamente sfavoriti ma poi il campo ha recitato che potevamo giocarcela. Lato psicologico importantissimo. Abbiamo lavorato nel migliore dei modi, ho visto determinazione e non ossessione. I ragazzi me lo hanno dimostrato. Incontriamo una squadra di grandissima qualità. Siamo tra i migliori d’Europa anche noi, bisognerà fare una partita in cui si giocherà bene tecnicamente per levare più palle possibili al PSG. Pavard? Sta bene, ma le sensazioni sono positive. Se starà bene giocherà. In questo periodo ci è mancato, ha avuto qualche problema, se dimostrerà di stare bene giocherà dall’inizio”.

