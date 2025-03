Le parole dell’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, nella consueta intervista post partita dopo la gara contro l’Atalanta

Scontro diretto per la lotta scudetto quello che è andato in scena tra l’Atalanta e l’Inter. Gli uomini di Gasperini cercavano l’aggancio a quelli di Inzaghi e al Napoli al primo posto a 61 punti.

Tutte e due le squadra, infatti, volevano approfittare del pareggio degli uomini di Conte nel primo pomeriggio per 0-0 contro il Venezia di Di Francesco.

Gli uomini di Inzaghi nella settimana hanno conquistato il passaggio ai quarti di finale di Champions League, in cui affronteranno il Bayern Monaco.

Alla fine la gara è finita 2-0 per l’Inter con le reti di Carlos Augusto e Lautaro Martinez. Nella consueta intervista post partita Simone Inzaghi ha commentato la prova dei suoi nel big match scudetto.

Inter, l’intervista post partita di Inzaghi

Simone Inzaghi ha cominciato l’intervista parlando della gara: “Diciamo che chiaramente da allenatore sono molto soddisfatto oltre che del risultato anche della prestazione. Siamo venuti qui con personalità e potevamo chiudere anche prima la partita, quando abbiamo preso il palo o con la rete di Lautaro che probabilmente era regolare. A questi ragazzi vanno fatti i complimenti perché stamattina ne avevo 6-7 a curarsi sul letto. Con questo spirito possiamo fare cose importanti“.

L’allenatore dell’Inter ha poi continuato: “Abbiamo fatto una grande gara. In queste settimane ho letto tutt’altro. Da allenatore sono molto soddisfatto, ai ragazzi non posso chiedere di più“.

“Io, la società e i giocatori sappiamo come funziona questo sport ma non facciamo tanti calcoli”: le parole di Inzaghi

L’ex Lazio si è anche soffermato sull’ottava vittoria contro l’Atalanta: “Con l’Atalanta ci vogliono tante cose. I ragazzi sono stati bravi. Tutte le volte sono partite diverse. Anche stasera è stata un’ottima gara con buoni ritmi e con due squadre che si sono affrontate a viso aperto“.

Inzaghi ha concluso l’intervista post partita concentrandosi sulla possibilità di fare il poker: “Noi vogliamo giocarci tutto. Si parla tanto del fatto che l’Inter può arrivare anche a non vincere nulla. Questo è lo sport, lo sappiamo ma ci vogliamo arrivare in fondo in ogni gara. Siamo contenti per quello fatto stasera. Io ascolto e sento tutti. Io, la società e i giocatori sappiamo come funziona questo sport ma non facciamo tanti calcoli“.