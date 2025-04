Inter, Inzaghi: “Martedì sarà una finale. Mai visto uno come Yamal negli ultimi 9 anni”

Le parole dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi al termine della semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona.

Finisce con un rocambolesco 3-3 la semifinale di andata di Champions League tra Barcellona e Inter: spettacolo al Montjuic nel primo atto tra i blaugrana e i nerazzurri.

La squadra di Simone Inzaghi va in vantaggio dopo 30 secondi con il gol di Thuram, poi raddoppia con la rovesciata di Dumfries. Accorcia Yamal con una perla nel primo tempo, poi i padroni di casa pareggiano con Ferran Torres.

Lo spettacolo non si ferma: ancora Dumfries per il vantaggio dell’Inter, ripreso nuovamente da una bordata di Raphinha da fuori area, che colpisce la traversa e poi la schiena di Sommer.

Al termine della partita, Simone Inzaghi ha analizzato la partita ai microfoni di Amazon Prime Video. Di seguito le sue parole.

Inter, le parole di Inzaghi

Inzaghi ha esordito: “C’è grande soddisfazione, abbiamo fatto una grande gara, poi il doppio vantaggio e il gol annullato porta un po’ di rammarico. Abbiamo giocato una grande gara contro probabilmente la squadra più forte al mondo. Purtroppo questi episodi possono fare la differenza, però non avrebbe cambiato niente su quello che provo per questi ragazzi”.

Dopo l’intervallo la reazione: “Abbiamo cercato di trovare una reazione. Poi di là c’è un giocatore che non ho mai visto negli ultimi 9 anni. Siamo stati costretti ad abbassarci. Anche loro vengono da tante partite. Nel secondo tempo siamo stati bravi a reagire. Trappola del fuorigioco? Il Barcellona usa questa tattica che funziona, hanno fatto tanti gol in stagione, hanno qualità e si vede“.

Come sta Lautaro? La risposta di Inzaghi: “Ha avuto un problemino. Veniva da otto partite consecutive, in queste partite non avevo Thuram e ci stavamo giocando tante partite importanti. Bisogna fare i complimenti a Taremi perché è entrato molto bene in una partita difficile. Speriamo di non perderlo, ma ho qualche dubbio”.

Infine, ha concluso: “Lo avevamo fatto anche tre anni fa. Sono contento per i nostri tifosi per quello che ci hanno dedicato domenica. I ragazzi lo hanno sentito e hanno messo in campo una grandissima prova. Martedì sarà una finale“.