Le parole di Cristian Chivu prima della sfida della 13esima giornata di Serie A tra Pisa e Inter.

La domenica della tredicesima giornata di Serie A continua con il match tra Pisa e Inter. L’appuntamento è fissato alle ore 15:00 all’Arena Garibaldi.

Prima del fischio d’inizio l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu ha presentato la sfida di oggi, domenica 30 novembre.

“Siamo sereni, viviamo in un mondo in cui quando si vince vieni esaltato e quando perdi vieni criticato”, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete di Cristian Chivu.

Inter, le parole di Cristian Chivu

L’allenatore rumeno ha continuato: “Oggi serve un atteggiamento giusto da parte di tutta la squadra. Bisogna capire le insidie che nascondono partite del genere. Il Pisa viene da un buon momento e a noi nelle ultime prestazioni è mancato qualcosa”.

Poi si è soffermato sul capitano: “Si parla troppo di un giocatore che è considerato tra i migliori del Mondo. Non è giusto criticarlo, ha momenti buoni e altri meno. Forse è stata anche colpa mia a non dirlo ma due giorni prima del derby aveva la febbre, ha voluto esserci a tutti i costi, ha stretto i denti. Mi prendo la responsabilità, Lautaro è fondamentale come tutti gli altri”.