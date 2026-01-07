Inter, Chivu: “Ritorno a Parma? Vivere il calcio qui è bellissimo”

Le parole di Cristian Chivu prima della sfida tra Parma e Inter, valida per la 19esima giornata di Serie A.

L’Inter torna in campo per la sfida delle 20:45 contro il Parma. Chivu, pochi minuti prima del fischio d’inizio ha parlato del suo ritorno a Parma

Questo è solo uno dei temi trattati dall’allenatore nerazzurro prima dell’inizio della sfida della 19esima giornata della Serie A.

“L’Inter ha un’identità chiara che prova a fare cose con intensità in ogni partita, non cambieremo di certo oggi”, ha esordito ai microfoni di Sky.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete di Cristian Chivu.

Inter, le parole di Chivu

Chivu ha continuato parlando della partita: “L’atteggiamento nostro è sempre lo stesso. Sarà una gara di duelli, soprattutto se hai l’intenzione di mantenere la squadra alta. Dovremo vincerli con intensità”.

Si è soffermato poi sulla sua ex squadra: “Ritorno a Parma? Io sono contento che con il nostro lavoro fatto in quei tre mesi intensi, una città come Parma sia riuscita a mantenere la categoria. Se lo merita, vivere il calcio qui è bellissimo”.