Amichevole tra prima e seconda squadra in casa Inter. La formazione di Cristian Chivu affronta i ragazzi di Stefano Vecchi

Un’amichevole tutta nerazzurra in casa Inter. Oggi, 3 agosto, la prima squadra dell’Inter affronta ad Appiano Gentile l’Under 23. La formazione di Chivu sfida la squadra nata da poco in un test “in famiglia”.

L’Inter dei grandi punta a riaffermarsi in campionato e in Europa. Dopo lo scudetto sfumato all’ultima giornata e la sconfitta in Champions, Lautaro e compagni vogliono tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Assenti per l’amichevole odierna Josep Martinez per un leggero mal di schiena, Bisseck e Zielinski.

L’Under 23 è la novità dell’estate interista. La squadra allenata dall’ex Vicenza Stefano Vecchi parteciperà per la prima volta alla Serie C.

Un’amichevole in famiglia che, oltre a portare gioia, regalerà agli allenatori spunti interessanti in vista della nuova stagione.

Inter-Inter Under 23, le formazioni ufficiali

INTER: Sommer, De Vrij, Bastoni, Darmian, Dumfries, Carlos Augusto, Mkhitaryan, Asslani, Sucic, Bonny, Lautaro; all. Cristian Chivu.

INTER UNDER 23: Melgrati, Re Cecconi, Prestia, Alexiou, Cinquegrano, Berenbruch, Bovo, Kamate, Cocchi, Mosconi, Spinaccè; all. Stefano Vecchi.

Dove vedere la partita

La sfida tra Inter e Inter Under 23 in scena al BPER Training Centre di Appiano Gentile sarà trasmessa in diretta sull’app di Dazn, previa abbonamento..