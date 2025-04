Inter, infortunio per Marcus Thuram: le sue condizioni

Inter, affaticamento muscolare per Marcus Thuram: come sta

Aggiornamenti in casa Inter in vista della sfida in programma domenica 20 aprile 2025 a partire dalle 18:00 contro il Bologna al “Dall’Ara”.

Marcus Thuram, a pochi giorni dal passaggio del turno in Champions League contro il Bayern Monaco in cui ha giocato 95′ ad alta intensità, è stato sottoposto a esami strumentali.

Gli accertamenti clinici hanno evidenziato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. La sua condizione verrà dunque valutata giorno per giorno, in avvicinamento al big match contro i rossoblù di Vincenzo Italiano.

La situazione viene monitorata quotidianamente ma si va verso il forfait proprio contro il Bologna. Settimana prossima verranno effettuate nuove visite ma non sarà preso alcun rischio, quindi Thuram è a forte rischio anche nel derby di Coppa Italia contro il Milan. Più probabile, dunque, un rientro tra Roma e Barcellona. Di seguito riportiamo il comunicato integrale del club nerazzurro.

Inter, il comunicato su Marcus Thuram

Ecco il comunicato dell’Inter sulle condizioni del proprio attaccantefrancese.

“Marcus Thuram si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano“.

“Gli esami hanno evidenziato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno“.