Inter, problema alla coscia per Dimarco contro l’Olympiacos: le ultime
Non arrivano buone notizie dall’ultima amichevole pre stagionale dell’Inter di Cristian Chivu, impegnato contro l’Olympiacos allo stadio San Nicola di Bari.
Dopo aver trovato la rete dell’1-0 su assist di capitan Lautaro Martinez al 16′, il terzino italiano è stato sostituito al 28′ del primo tempo. Al suo posto Luis Henrique.
Come riferisce l’Inter, Dimarco è stato sostituito precauzionalmente nel primo tempo di Inter-Olympiacos a causa di una contusione alla coscia destra.