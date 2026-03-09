Inter, problema muscolare per Calhanoglu: il comunicato

Calhanoglu si è sottoposto ad alcuni esami dopo non essere sceso in campo con il Milan: il turco ha riportato un risentimento muscolare

Arrivano brutte notizie per Cristian Chivu. L’Inter, infatti, perde Hakan Calhanoglu per infortunio. Il calciatore si è sottoposto nella mattinata a risonanza magnetica.

Gli esami strumentali hanno evidenziato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra con la situazione che verrà valutata nei prossimi giorni.

IL COMUNICATO DELL’INTER: “Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni“.

Il centrocampista turco, quindi, non ci sarà sicuramente per la gara degli uomini di Chivu contro l’Atalanta di Raffaele Palladino.