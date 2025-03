Preparazione in corso per l’Inter, che attende l’Udinese dopo la sosta: le condizioni degli infortunati.

L’Inter continua la preparazione in vista della sfida contro l’Udinese, con diversi giocatori che stanno recuperando dai rispettivi problemi fisici.

Buone notizie per Federico Dimarco, che oggi ha svolto parte del lavoro con il gruppo, mentre Nicola Zalewski e Matteo Darmian hanno proseguito il loro programma di recupero con un allenamento sul campo.

Se tutto procederà senza intoppi, tra martedì e mercoledì prossimo i tre giocatori nerazzurri dovrebbero rientrare in gruppo e tornare a disposizione per il match contro i bianconeri.

Per quanto riguarda i rientri dai rispettivi impegni con le nazionali, Lautaro Martínez, Denzel Dumfries e Marcus Thuram torneranno domani ad Appiano Gentile.

Inter, le condizioni di Lautaro Martinez e Thuram

La situazione fisica di Lautaro e Dumfries verrà monitorata attentamente: entrambi svolgeranno solo terapie e lunedì saranno sottoposti agli esami strumentali per valutare l’entità dei loro problemi muscolari. Thuram, invece, non ha riportato acciacchi e dovrebbe riprendere ad allenarsi regolarmente con il gruppo.

Dopo la seduta di sabato, la squadra beneficerà di due giorni di riposo, con la ripresa degli allenamenti fissata per martedì pomeriggio.

Un programma studiato per gestire al meglio le energie in vista del rush finale della stagione, con l’obiettivo di consolidare il primato in campionato.