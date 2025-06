Dopo il passaggio del turno al Mondiale per Club, gli infortunati dell’Inter sono tornati in Italia visto che non possono recuperare in tempo per le prossime sfide

Grazie al 2-0 inflitto al River Plate con le reti di Pio Esposito e Bastoni, l’Inter ha strappato il pass per gli ottavi del Mondiale per Club. Un’altra novità arriva però dall’infermeria nerazzurra.

Gli indisponibili Pavard, Bisseck, Zielinski e Calhanoglu hanno infatti lasciato gli Stati Uniti per fare ritorno in Italia.

Giocatori che non riuscirebbero a recuperare in tempo per le prossime gare e che quindi hanno fatto ritorno nel nostro Paese.

Intanto, la prossima sfida che attende l’Inter sarà quella contro i brasiliani del Fluminense.

Mondiale per Club, gli infortunati dell’Inter tornano in Italia

Dopo il pareggio ottenuto contro il Monterrey alla prima giornata, i nerazzurri di Chivu sono riusciti a centrare due vittorie consecutive contro i giapponesi dell’Urawa Reds prima e il River Plate dopo. Risultati che hanno permesso all’Inter di arrivare prima nel proprio girone con sette punti.

Il prossimo avversario saranno i brasiliani del Fluminense, arrivati secondi nel gruppo F formao da Borussia Dortmund, Mamelodi e Ulsan Hyundai. Gara in cui non ci saranno Pavard, Bisseck, Zielinski e Calhanoglu, tornati in Italia per smaltire i propri infortuni e che, quindi, non ci sarebbero nemmeno per eventuali altre partite.