In corso l’incontro tra l’Inter e Inzaghi: ore decisive per decidere il futuro dell’allenatore nerazzurro.

Come annunciato nelle scorse ore, è in corso l’incontro tra la dirigenza dell’Inter e Simone Inzaghi per parlare del futuro.

Le parti stanno discutendo in vista del Mondiale per Club e della prossima stagione.

In queste ore si deciderà quindi il futuro dell’allenatore nerazzurro.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO