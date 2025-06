Inter, priorità attaccante: da Hojlund a Bonny, le ultime

L’Inter continua a pensare a come rinforzare l’attacco: le ultime su Hojlund e Bonny

Nel mezzo dei lavori per trovare ufficialmente il nuovo allenatore dopo l’addio di Inzaghi, l’Inter non rimane ferma sul mercato.

Se per la giornata di domani, venerdì 6 giugno 2025, è previsto un altro incontro decisivo, la chiusura e poi la firma sul contratto per Cristian Chivu, i nerazzurri non perdono tempo.

Già ufficializzati gli acquisti di Sučić e Luis Henrique, la dirigenza valuta anche colpi in ingresso per l’attacco con Correa e Arnautovic sempre più verso l’addio.

Occhi puntati, dunque, sul danese del Manchester United Rasmus Hojlund, anche ex Atalanta. Ora però bisognerà aspettare anche il parere di Cristian Chivu per capire se continuare e cercare eventualmente intesa sulla formula.

Occhio però anche a Bonny, che ha già avuto proprio Chivu come allenatore a Parma e potrebbe tornare in voga dopo la chiusura ufficiale dell’allenatore con l’Inter.