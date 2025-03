Le parole del presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, a ridosso della sfida europea contro il Feyenoord

Mancano pochi minuti all’inizio della gara tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Feyenoord, valida come ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

I nerazzurri devono difendere il 2-0 conquistato nella gara d’andata grazie alla rete di Lautaro Martinez e a quella di Marcus Thuram.

In campionato, invece, gli uomini di Simone Inzaghi lo scorso weekend hanno battuto in rimonta il Monza di Alessandro Nesta per 3-2.

Pochi minuti prima dell’ottavo di finale di Champions League Giuseppe Marotta ha parlato della sua Inter ai microfoni di Sky Sport.

Inter, l’intervista pre partita di Marotta

Giuseppe Marotta ha cominciato l’intervista parlando dello stadio: “Dovevano essere definiti alcuni cavilli legali tra le società. Abbiamo risolto tutto e depositato la proposta. Abbiamo presentato questa proposta che è un atto molto importante per i due club perché questa acquisizione contribuirà alla crescita dei club. Per quanto riguarda noi è stata fondamentale la volontà di Oaktree. Ci sarà uno stadio nuovo che sia nel rispetto del target degli stadi moderni. Questo per noi è un gap da colmare ancora rispetto ai club in Europa. Speriamo di essere noi qui a Milano a dare il via a questo percorso“.

Il presidente dell’Inter ha poi continuato: “La squadra ormai ha raggiunto un livello di consapevolezza importante nell’affrontare ogni tipo di difficoltà. Sappiamo che la Champions League è un campionato competitivo e quindi dobbiamo avere il giusto rispetto ma essere consapevoli della nostra forza“.

“Mercato? Entrerà nel vivo più in là”: le parole di Marotta

Il presidente nerazzurro ha anche raccontato di una vecchia trattativa con Van Persie, attuale allenatore del Feyenoord, per portarlo alla Juventus: “Eravamo molto vicini ma poi ha preferito prendere un’altra strada. si trattava di un ottimo giocatore ma ha preso un’altra strada“.

Per concludere Giuseppe Marotta si è concentrato sulla possibilità di vedere Nico Paz all’Inter: “Ho letto questo accostamento mediato ma come premessa bisogna dire che il giocatore è in gestione del Como ma penso che il Real Madrid abbia la recompra. Il percorso insomma sarebbe arduo. Per il mercato entreremo nel vivo più in là“.