Le formazioni ufficiali della sfida tra Inter e Genoa, valida per la ventisettesima giornata di Serie A.

Inter e Genoa si sfidano nella ventisettesima giornata di Serie A, in programma alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Da una parte ci sono i nerazzurri, reduci dall’eliminazione in UEFA Champions League ma con un grande vantaggio in campionato sul Milan. In caso di vittoria contro i rossoblù l’Inter potrebbe addirittura andare a +13 sul Milan per una notte.

Dall’altra c’è il Genoa che vive un buon momento. La squadra di De Rossi insegue la salvezza e fare punti a San Siro sarebbe un bel segnale visto e considerato lo stop del Lecce a Como.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu

A disposizione: Di Gennaro, Matinez, Dumfries, Sucic, Acerbi, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Bisseck, Carmina, Lavelli, Esposito

GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martín; Baldanzi; Vitinha, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi

A disposizione: Leali, Siegrist, Sommariva, Amorim, Messias, Zatterstrom, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Cornet, Masini, Doucoure

Dove vedere Inter-Genoa in tv

La gara di Serie A tra Inter e Genoa si disputerà a San Siro. Fischio d’inizio previsto alle ore 20:45 di sabato 28 febbraio.

La sfida verrà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport Uno, NOW TV e Sky Sport Calcio.