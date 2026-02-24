Sorpresa Inter: Frattesi titolare contro il Bodø/Glimt
Sorpresa di formazione per l’Inter: giocherà Frattesi da titolare al posto di Mkhitaryan
C’è, a sorpresa, una novità nella formazione titolare dell’Inter per la sfida del ritorno dei playoff contro il Bodø/Glimt.
Ci sarà, infatti, Davide Frattesi dal primo minuto a centrocampo, con Henrikh Mkhitaryan che invece partirà dalla panchina.
Chivu opta quindi per l’uomo dei gol pesanti, capace di segnare reti decisive nella passata edizione sia ai quarti contro il Bayern Monaco che in semifinale contro il Barcellona.
Con lui, a centrocampo ci saranno Barella e Zielinski.