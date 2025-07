Le ultime novità sul centrocampista dell’Inter

L’Inter sembra aver preso una decisione sul futuro di Davide Frattesi, che dovrebbe essere ancora in nerazzurro.

Come raccontato da Matteo Barzaghi a Sky Sport, la società non ha intenzione di cedere il centrocampista e, anzi, vorrebbe raggiungere un accordo per il suo rinnovo.

Per questo motivo, si parlerà per discutere del prolungamento.

L’attuale contratto del classe ’99 ha scadenza a giugno 2028.