Parma-Inter, out Frattesi per un problema all’adduttore
L’Inter è alle prese con alcuni recuperi in vista dei prossimi impegni di campionato: in particolare quelli di Darmian, Diouf e Frattesi.
Nella giornata di oggi, Matteo Darmian ha svolto parte del lavoro assieme al resto del gruppo. Buone sensazioni sia per lui, che per Andy Diouf, ma solo in chiave Napoli. Cristian Chivu dovrà fare a meno di loro per la sfida di domani contro il Parma.
Stesso discorso per Davide Frattesi, con il centrocampista alle prese con un leggero affaticamento all’adduttore.