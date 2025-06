La situazione e l’allerta meteo in vista di Inter-Fluminense, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club

Continua il Mondiale per Club negli Stati Uniti, con Inter e Juventus ancora in competizione. I nerazzurri di Cristian Chivu si sono qualificati primi nel rispettivo girone e affronteranno il Fluminense agli ottavi di finale.

I bianconeri di Tudor, invece, hanno perso 5-2 contro il Manchester City nella terza partita dei gironi e dovranno quindi affrontare il Real Madrid in un big match affascinante.

Tra le altre cose di questo nuovo format organizzato dalla FIFA, continua a far discutere la questione legata al meteo, che già in diverse occasioni ha visto partite sospese per allerta.

Ultimo in ordine cronologico il match Chelsea-Benfica, poi vinto dai Blues, arrivato a durare quasi 5 ore dopo essere stato sospeso a 5′ dalla fine. Una situazione che ha fatto arrabbiare e non poco l’allenatore Enzo Maresca, che senza mezzi termini ha dichiarato: “Questo non è calcio, è uno scherzo“.

Allerta meteo, Inter-Fluminense rinviata? Cosa dice il regolamento

Il Mondiale per Club che si sta tenendo negli Stati Uniti d’America continua a essere in balia del meteo. Il match tra Inter e Fluminense, valido per gli ottavi di finale, è previsto alle 21:00 italiane (15:00 locali) del 30 giugno al Bank of America Stadium di Charlotte, proprio dove si è disputato Chelsea-Benfica. In North Carolina, le temperature estreme e i temporali improvvisi sono fenomeni ricorrenti in questo periodo, tanto da spingere le autorità locali a mettere in atto protocolli di sicurezza molto severi.

Le regole locali impongono la sospensione immediata di ogni evento pubblico – incluse le partite di calcio – se vengono rilevati fulmini entro un raggio di 12,7 km dallo stadio. In questo caso, scatta il cosiddetto “Seek Cover Protocol”: tutti i presenti sono obbligati a cercare riparo in luoghi sicuri, e la manifestazione resta sospesa fino a quando non viene accertata l’assenza di nuovi fulmini per un periodo stabilito.

Una situazione di certo non ottimale per una competizione di questo livello, giunta appena alla sua prima edizione. Occhi sulle previsioni meteo, dunque, per capire cosa ne sarà di Inter-Fluminense, con la squadra di Cristian Chivu che si prepara all’assalto ai quarti di finale: l’avversaria sarebbe la vincente di Manchester City-Al Hilal, Pep Guardiola o l’ex Simone Inzaghi.