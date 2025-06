È tutto pronto per Inter-Fluminense, gara valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Le scelte di Chivu e Portaluppi

Il Mondiale per Club entra nel vivo. Dopo la fase a gironi, è iniziata la fase ad eliminazione diretta. Ora tocca all’Inter cercare un posto per i quarti di finale, dopo aver terminato al primo posto il girone E, grazie alle vittorie contro Urawa Reds e River Plate.

Gli avversari saranno i brasiliani del Fluminense, reduci dal secondo posto nel girone F. Il Tricolor Carioca ha collezionato cinque punti nella fase a gironi, frutto dei pareggi contro Borussia Dortmund e Mamelodi Sundowns, oltre che della vittoria ottenuta nei confronti dell’Ulsan Hyundai.

Il match si giocherà a Charlotte. La vincente della sfida tra Inter e Fluminense affronterà una tra Al Hilal e Manchester City, partita in programma nella notte italiana.

Il Mondiale per Club proseguirà solo per una tra Inter e Fluminense, a caccia di un posto tra le 8 migliori del mondo. Di seguito le scelte ufficiali di Cristian Chivu e Renato Portaluppi.

Inter-Fluminense, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Cristian Chivu.

FLUMINENSE (4-2-3-1): Fabio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignacio, Rene; Bernal, Martinelli, Nonato; Arias, Freytes, Canobbio. All. Renato Gaucho.

Dove vedere la partita in diretta tv o streaming

La gara valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club vedrà Inter e Fluminense sfidarsi lunedì 30 maggio alle 21:00 al Bank of America Stadium di Charlotte. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming dall’app di Dazn e su Mediaset Play.