Inter, la probabile formazione per il recupero contro la Fiorentina

La probabile formazione dell’Inter scelta da Filippo Inzaghi per il recupero della quattordicesima giornata contro la Fiorentina

Dopo aver pareggiato il derby contro il Milan grazie al gol di De Vrij a tempo quasi scaduto, l’Inter torna subito in campo.

I nerazzurri scenderanno in campo al Franchi di Firenze per il recupero della quattordicesima giornata contro la Fiorentina.

Si ripartirà dal minuto 17, minuto in cui, lo scorso primo dicembre, Edoardo Bove aveva accusato un malore.

I nerazzurri cercano tre punti per agguantare il Napoli in testa alla classifica, ma dovranno vedersela contro i viola che, in caso di vittoria, scavalcherebbero la Juventus. Il fischio d’inizio sarà giovedì 6 febbraio alle ore 20:45.

La probabile formazione per il recupero contro la Fiorentina

Simone Inzaghi dovrebbe cambiare diversi calciatori anche in vista della sfida, sempre contro la Fiorentina, in programma a San Siro il prossimo lunedì. I nerazzurri non avranno Nicola Zalewski (Il regolamento sui nuovi acquisti) ma potranno contare su Denzel Dumfries, che poi sarà squalificato dopo il giallo rimediato nel derby. Nel classico 3-5-2 ci sarà Yann Sommer tra i pali. In mezzo alla difesa potrebbe rivedersi Francesco Acerbi, che potrebbe essere affiancato da Yann Bisseck e Alessandro Bastoni. In mezzo al campo dovrebbe essere confermato Hakan Calhanoglu, in vantaggio su Zielinski. A completare il reparto dovrebbero esserci Henrikh Mkhitaryan e Davide Frattesi. Sulle corsie spazio a Denzel Dumfries a destra e Carlos Augusto a sinistra. In attacco, invece, la certezza è Lautaro Martinez. Al suo fianco Mehdi Taremi è in vantaggio su Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.

Dove vedere Fiorentina-Inter in tv e in streaming

La sfida tra la Fiorentina di Raffaele Palladino e l’Inter di Simone Inzaghi si giocherà giovedì 6 febbraio e il fischio d’inizio sarà alle ore 20:45. Si ripartirà dal minuto 17. L’incontro sarà visibile sull’app di Dazn. Gli abbonati a Sky Sport potranno seguire Fiorentina-Inter su “Zona Dazn” al 214 dell’emittente satellitare, previo abbonamento aggiuntivo.