Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina

L’Inter vuole tornare alla vittoria dopo la sconfitta contro il Napoli, la Fiorentina insegue il suo primo successo stagionale. Da una parte i sogni Scudetto della squadra di Chivu, dall’altra la voglia degli uomini di Pioli di mettersi alle spalle un avvio di campionato difficile, che vede i toscani addirittura in zona retrocessione.

I nerazzurri si affidano a Francesco Pio Esposito per tornare a sorridere: sarà l’attaccante classe 2005 a completare il duo d’attacco insieme a Lautaro Martinez.

Kean e compagni inseguono invece la prima vittoria in Serie A. Sarà ancora il classe 2000, che nella scorsa stagione contro l’Inter ha segnato una doppietta nel match del Franchi, a guidare l’attacco della squadra di Pioli.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Sučić, Dimarco; Lautaro Martínez, Pio Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

FIORENTINA (3-5-2): de Gea; Comuzzo, Pablo Marí, Viti; Dodô, Sohm, Mandragora, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Stefano Pioli.

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La gara tra Inter e Fiorentina, valida per la 9ª giornata di Serie A e in programma il 29 ottobre alle 20:45, sarà visibile su DAZN e SkySport. Lo streaming, invece, sarà disponibile tramite l’app di DAZN e SkyGo.