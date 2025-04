Champions League, quanto guadagnerebbe l’Inter con il passaggio in finale

La Champions League sta volgendo al termine: ecco quanto guadagnerebbe l’Inter in caso di qualificazione alla finale

L’Inter si prepara al doppio confronto con il Barcellona nelle semifinali di Champions League. I nerazzurri allenati da Simone Inzaghi affronteranno il Barça di Hans-Dieter Flick. L’andata della sfida allo stadio Montjuic è in programma oggi, mercoledì 30 aprile, mentre il ritorno a San Siro andrà in scena martedì 6 maggio.

In 6 giorni l’Inter si giocherà le chance di approdare alla sua seconda finale in 3 edizioni di Champions. Nel 2023, i nerazzurri hanno perso l’ultimo atto del torneo contro il Manchester City di Pep Guardiola. I ragazzi di Inzaghi hanno la possibilità di provare nuovamente a riportare a Milano la Champions. Lo scoglio si chiama Barcellona.

Dall’altro lato del tabellone ci sono il Paris Saint-Germain di Luis Enrique e l’Arsenal di Mikel Arteta. Ieri, 29 aprile, il Paris ha vinto in casa dei Gunners per 1-0. La rete di Ousmane Dembelè ha steso gli inglesi, chiamati alla rimonta al Parco dei Principi il prossimo 7 maggio.

La sfida odierna tra Barcellona e Inter definirà in parte lo scenario per la finale. I primi 90 minuti sono importanti per rendere più agevole la sfida di ritorno. A San Siro, l’Inter vorrà vincere davanti ai propri tifosi e un successo al Montjuic potrebbe far sognare i tanti supporters nerazzurri.

Champions League, quanto guadagna chi accede alla finale

La Champions League assicura introiti importanti ai club. Con la qualificazione alle semifinali, Inter, Barcellona, Paris Saint-Germain e Arsenal si sono assicurate 15 milioni di euro a testa. L’approdo in finale, invece, vale 18,5 milioni.

Chi riuscirà ad alzare la coppa si assicurerà altri 6,5 milioni che si aggiungono ai 18,5 già guadagnati con la qualificazione all’ultimo atto del torneo.