Inter, Beppe Marotta (Imago)

Mancano ancora tre lunghe settimane, ma si può certamente dire che è già tempo di finale di Champions League.

Impossibile non pensarci, soprattutto in casa Inter, e allora il modo per cercare di ammazzare al meglio l’attesa è quello di portarsi già avanti.

In questo senso, nonostante in mezzo ci siano ancora tre gare di campionato in cui si deciderà la lotta per il titolo, il club nerazzurro pensa già al da farsi a livello organizzativo in vista di sabato 31.

E a tal proposito, all’Allianz Arena di Monaco ci saranno tutti i dipendenti del club.

Champions League (IMAGO)

Il gesto dell’Inter

Sulla stessa scia di quanto fatto dal Paris Saint-Germain, anche l’Inter ha deciso di invitare tutti i propri dipendenti a Monaco per la finale di Champions League.

Un gesto che dimostra come davvero tutti all’interno della squadra debbano sentirsi parte attiva dell’eventuale successo, visto anche il lavoro portato avanti nel corso dell’anno.