Che risultato serve all’Inter al ritorno contro il Feyenoord

Dopo la vittoria in rimonta in campionato contro il Monza, l’Inter torna in campo in Champions League per giocarsi l’accesso ai quarti di finale.

Si riparte dal 2-0 dell’andata in favore dei nerazzurri, che avevano avuto anche la possibilità di fare anche 3-0, col rigore sbagliato da Zielinski.

In ogni caso, ci sono quindi grandi possibilità di passaggio del turno per la squadra di Simone Inzaghi, che incontrerebbe molto probabilmente il Bayern Monaco.

Basterà non perdere per accedere al prossimo turno. In caso di sconfitta, il verdetto del doppio confronto dipenderebbe dai gol di scarto.

Inter, cosa serve per il passaggio del turno

L’Inter, dopo il risultato della gara d’andata, arriva di certo con i favori del pronostico per il passaggio del turno, che sarebbe un traguardo importante anche a livello economico.

Per il passaggio diretto ai quarti di finale basterà non perdere la gara di ritorno in casa col Feyenoord, o perdere con un solo gol di scarto. In caso di due gol di scarto, la qualificazione si deciderebbe ai tempi supplementari, mentre con tre o più gol di scarto passerebbero gli olandesi.