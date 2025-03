Le parole dei calciatori dell’Inter di Simone Inzaghi dopo la gara di Champions League vinta 2-0 contro il Feyenoord

Cominciano bene gli ottavi di finale di Champions League per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, infatti, hanno battuto il Feyenoord all’andata per 2-0.

Sono state decisive le reti dei due attaccanti di Simone Inzaghi: Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Unica nota negativa il calcio di rigore sbagliato al 65′ da Zielinski.

I nerazzurri prima del ritorno saranno impegnati il prossimo weekend in campionato contro il Monza di Alessandro Nesta.

Dopo la gara contro il Feyenoord i calciatori dell’Inter di Simone Inzaghi hanno parlato ai microfoni di Prime Video.

Inter, l’intervista post partita di Lautaro Martinez

Nel post partita il primo a parlare è stato Lautaro Martinez: “Miglior marcatore nella storia dell’Inter in Champions League? Orgoglio è la prima parola perché non avevo mai immaginato di arrivare a questo traguardo. Senza i miei compagni questi traguardi personali non sarebbero arrivati“.

“Si sta parlando tanto dell’Inter, noi siamo in campo ogni due giorni da 7 mesi. Noi scendiamo in campo per dare il massimo per questa maglia. Io sono una persona che rispetta tutti. Questo tema (del gol, ndr) l’ho lasciato alle spalle. Io dimostro dentro il campo la persona che sono e cosa mi hanno insegnato da piccolo“: ha concluso il capitano dell’Inter.

L’intervista post partita di De Vrij

Dopo il centravanti argentino ai microfoni di Prime Video ha parlato anche Stefan De Vrij: “Sono emozionato e sono grato ai tifosi del Feyenoord per l’accoglienza. Saranno sempre nel mio cuore“.

“Sapevamo che sarebbe stata tosta. Sono intensi e tecnici. Siamo entrati meglio nel secondo tempo e hanno solo avuto l’occasione della traversa. Potevamo fare anche il terzo. È un ottimo risultato“: ha concluso il difensore olandese.