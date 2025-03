Inter-Feyenoord, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della sfida di UEFA Champions League tra Inter e Feyenoord, valida per il ritorno degli ottavi di finale.

L’Inter torna in campo dopo il successo in rimonta contro il Monza nella 28esima giornata di Serie A 2024/25.

La squadra di Simone Inzaghi rimette ora l’attenzione sul ritorno di UEFA Champions League contro il Feyenoord.

L’obiettivo dei nerazzurri è quello di qualificarsi ai quarti di finale, dove ad attenderli ci sarebbe una tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida di UEFA Champions League di San Siro.

Dove vedere il match

La sfida di UEFA Champions League tra Inter e Feyenoord, valida per il ritorno degli ottavi di finale, è in programma allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano in San Siro alle ore 21:00 di martedì 11 marzo.

Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport 1, Sky Sport 252 e in streaming su NOW TV e Sky Go.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

A disposizione: in attesa

FEYERNOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal, Ivanusec; Hadj Moussa, Ueda, Sliti. Allenatore: Robin Van Persie

A disposizione: in attesa