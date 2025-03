La curva dell’Inter ha deciso di non cantare per i primi 20 minuti della partita contro il Feyenoord per protesta per il prezzo dei biglietti

Comincia con la protesta dei tifosi dell’Inter la gara di Champions League contro il Feyenoord, valida come ottavo di finale di ritorno.

La curva nerazzurra, infatti, ha deciso che non canterà per i primi venti minuti della partita come protesta contro il prezzo dei biglietti per il match.

Gli uomini di Inzaghi contro il club olandese sono chiamati a difendere il 2-0 dell’andata grazie alla rete di Lautaro Martinez e a quella di Marcus Thuram.

In caso di passaggio del turno, poi, l’Inter ai quarti di finale incontrerà una tra il Bayern Monaco e il Bayer Leverkusen.

Thuram sblocca subito la gara

L’Inter è partita subito molto forte contro il Feyenoord. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno sbloccato la gara all’ottavo minuto grazie alla rete di Marcus Thuram.

Il centravanti francese nel corso dell’esultanza dopo il gol è anche andato ad abbracciare Lautaro Martinez in panchina.