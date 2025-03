Inter, Calhanoglu: “Champions la più grande competizione. Contro il Barça il gol più bello”

Il centrocampista nerazzurro ha parlato del percorso dei nerazzurri in Europa e dei suoi migliori gol

Hakan Calhanoglu è stato intervistato ai microfoni dell’UEFA.

Il centrocampista turco sarà protagonista nel doppio confronto dei nerazzurri contro il Feyenoord di Van Persie (che non giocherà in campionato tra le due partite).

Sull’importanza della competizione, Calhanoglu ha dichiarato: “Quando giochi in Champions League tutti gli occhi sono su di te e le aspettative di tutti sono differenti. È il più grande torneo, la Champions è ad un livello top. Devi dare tutto“.

Calhanoglu e i suoi migliori gol in Champions

Calhanoglu vanta ormai una grande esperienza in Champions League, competizione nella quale ha segnato cinque gol.

Nel corso dell’intervista, il giocatore ha messo in ordine le proprie reti: “Al primo posto metto il gol di Inter-Barcellona: ero molto vicino alla palla, quindi non avevo libertà di movimento. Dovevo pensare e agire in fretta, ciò lo ha reso un tiro difficile, anche se dall’esterno poteva sembrare facile. Ho tirato in una frazione di secondo”.

Quindi, continuando: “Al secondo Inter-Stella Rossa, anche se meriterebbe a sua volta il primo posto. Ero contentissimo, era un momento bellissimo: da tempo che non segnavo su punizione nell’Inter. Mi sono goduto il momento. È stato fantastico, ero elettrizzato”.

Per gli altri: “Al terzo posto metto quello di Bayer Leverkusen-Atletico Madrid: un ricordo speciale, ci tenevo a segnare, allo stadio c’era Terim che all’epoca era il ct della Turchia. Quarto quello di Leverkusen-CSKA, all’epoca giocavo da 10. La palla era in volo e ho cercato di controllarla ma non avevo il tempo, così ho tirato al volo: ho avuto fortuna. Infine, la rete durante Inter-Arsenal: ero contento di aver trasformato il rigore, è stato un sollievo perché era una partita importante. Lo metto ultimo perché era un rigore normalissimo“.