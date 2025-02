Inter-Feyenoord, le info sui biglietti: prezzo e periodo di vendita

L’Inter di Simone Inzaghi ha pescato il Feyenoord agli ottavi di finale di UEFA Champions League: le info sulla vendita dei biglietti

Si sono conclusi i sorteggi degli ottavi di finale di UEFA Champions League (Clicca qui per gli accoppiamenti).

Dopo le eliminazioni di Milan, Atalanta e Juventus, l’unica italiana presente nell’urna di Nyon era l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi ha pescato il Feyenoord di Pascal Bosschaart, che ha eliminato il Milan nei playoff di UEFA Champions League.

Gli ottavi di finale si giocheranno a marzo: l’andata andrà in scena il 4 e il 5 marzo, mentre il ritorno una settimana dopo, l’11 e il 12 marzo.

L’Inter, in virtù della testa di serie al sorteggio, giocherà la prima gara in Olanda e il ritorno a San Siro. Ecco, di seguito, le info sui biglietti di Inter-Feyenoord.

Inter-Feyenoord, le informazioni sui biglietti

L’andata si giocherà al De Kuip di Rotterdam tra il 4 e il 5 marzo. Il ritorno, in programma tra l’11 e il 12 marzo, si giocherà a San Siro. Per quanto riguarda la vendita dei biglietti, l’Inter non ha ancora diramato comunicazioni ufficiali. Si attende la definizione del calendario per avere informazioni ufficiali.