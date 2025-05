Inter, Farris: “Vogliamo la finale di Champions. Scudetto? Non dipende più da noi”

Le parole del vice allenatore nerazzurro Farris ai microfoni di Sky Sport al termine della partita di Serie A tra Inter e Verona

Termina 1-0 il match tra Inter e Verona, valido per la 35esima giornata di Serie A.

Grazie alla rete su calcio di rigore di Asllani, infatti, la squadra di Inzaghi ha portato a casa una vittoria importante, salendo così a quota 74 punti.

Al termine della gara, il vice allenatore nerazzurro Farris ha parlato così nel postpartita a Sky Sport.

“Oltre alla vittoria mi è piaciuta l’intensità – ha esordito -, la voglia di fare la partita. Non abbiamo rischiato quasi niente, con l’atteggiamento giusto. Non la chiamerei squadra b, sono solo ragazzi che si conoscono un po’ meno“.

Inter, le parole di Farris

L’allenatore del club neroazzurro ha poi continuato parlando della Champions League: “C’è grande consapevolezza, a Barcellona abbiamo cercato di fare la nostra partita cercando di sfruttare alcune problematiche della squadra avversaria. Siamo consapevoli della loro forza ma anche solo essere arrivati fino in semifinale è motivo di grande orgoglio. Faremo di tutto per arrivare in finale“. Sulle condizioni di Lautaro e la possibilità di vederlo contro il Barcellona: “Per il momento è più no che sì”. Su Yamal: “Studieremo la partita e proveremo a trovare un modo di limitarlo. È un giocatore fantastico“.

Sullo scudetto: “Al momento purtroppo non dipende più da noi. Se il Napoli ci lascerà qualcosa proveremo a prenderlo”.