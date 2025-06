Inter, attesa per la risposta di Fabregas. Chivu e Vieira le alternative: le tempistiche

L’Inter ha scelto Cesc Fabregas come successore di Simone Inzaghi, attesa a breve la risposta dello spagnolo

Dopo la separazione da Simone Inzaghi, l’Inter è al lavoro per trovare l’allenatore della prossima stagione.

Nonostante la resistenza del Como, il candidato principale resta Cesc Fabregas.

La società nerazzurra ha preparato l’offerta ma è, però, consapevole delle difficoltà da affrontare per convincere lo spagnolo. Per questo motivo, in caso di risposta negativa da Fabregas, conta di sbloccare in ogni caso un eventuale altro profilo per sostituire Inzaghi nell’arco dei prossimi due/tre giorni.

In tal senso, gli altri nomi nella lista dell’Inter restano quelli di Cristian Chivu e Patrick Vieira.

Inter, le parole di Suwarso su Fabregas

Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha dichiarato nella giornata di mercoledì 4 giugno in merito alla situazione del suo allenatore: “Il nostro è un progetto a lungo termine e stiamo lavorando insieme per crescere sempre di più“.

In ogni caso, l’Inter vuole prendere una decisione sul sostituto di Simone Inzaghi entro i prossimi due/tre giorni. All’orizzonte c’è anche l’inizio del Mondiale per Club.