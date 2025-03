Inter, gli esiti degli esami di Lautaro e Dumfries e i tempi di recupero

Lautaro Martinez, Inter (Imago)

Dopo gli infortuni degli ultimi giorni, l’Inter ha reso noti gli esiti degli esami a cui si sono sottoposti Lautaro e Dumfries

Sarà un aprile di fuoco per l’Inter, che nel giro di un mese si gioca una grande fetta di tutte le competizioni in cui è ancora in corsa.

I nerazzurri dovranno continuare a spingere in campionato per mantenere il vantaggio sul Napoli, mentre se la vedranno con Milan e Bayern Monaco in Coppa Italia e Champions League.

La brutta notizia per Inzaghi, però, è che per un po’ di tempo dovrà fare a meno di Lautaro Martinez e Dumfries. I due giocatori, infortunatisi nei giorni scorsi, si sono sottoposti a degli esami che hanno chiarito le loro situazioni.

Di seguito le novità sulle condizioni dei due giocatori.

Denzel Dumfries, Inter (Imago)

Inter, gli esiti degli esami di Lautaro e Dumfries

Come riportato da Sky Sport, c’è più ottimismo per Lautaro, più precauzione per Dumfries. Gli esami a cui si è sottoposto il capitano nerazzurro hanno evidenziato un risentimento al flessore in via di guarigione, che non gli permetterà di essere in campo contro l’Udinese alla ripresa. Il suo rientro è previsto tra l’andata del derby di Coppa Italia e la partita contro il Parma.

Servirà più tempo invece per Dumfries, che ha riscontrato una distrazione al bicipite femorale della coscia destra. L’olandese salterà Udinese, Parma e Milan e punta a rientrare per la sfida d’andata contro il Bayern Monaco.