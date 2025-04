Denzel Dumfries, Inter (Imago)

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, l’Inter è tornata a lavorare ad Appiano Gentile con qualche novità dagli infortunati

Day after scottante in casa Inter, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dei rivali del Milan.

Uno 0-3 duro per la squadra di Inzaghi, che deve così dire addio ai sogni del Triplete e a uno dei tre obiettivi stagionali.

Non c’è tempo per piangersi addosso però, perché tra pochissimi giorni sarà già tempo di scendere in campo: domenica alle 15 i nerazzurri ospitano la Roma per una sfida delicatissima in ottica Scudetto, che precede anche l’andata delle semifinali di Champions League.

A pochi giorni dalla partita contro i giallorossi, sono arrivate notizie positive per Simone Inzaghi.

Marcus Thuram, attaccante Inter

Le ultime sugli infortunati

Mini riposo in casa Inter, perché ad Appiano Gentile questa mattina – giovedì 24 aprile – si sono visti solamente gli infortunati. Tra questi, i più vicini al rientro sono Dumfries e Zielinski, che puntano a esserci già domenica anche se non dall’inizio.

Di poco più lontano il ritorno in campo di Marcus Thuram, che si è fatto male la scorsa settimana. L’attaccante francese ha più chance di esserci in vista della gara d’andata di Champions League di mercoledì prossimo.