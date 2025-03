Inter, Thuram: “Quando sei all’Inter devi vincere tutte le partite”

Le parole di Denzel Dumfries e Marcus Thuram dopo la vittoria dell’Inter contro il Feyenoord a San Siro che fa accedere i nerazzurri ai quarti di Champions League.

Con la vittoria a San Siro contro il Feyenoord l’Inter passa ufficialmente ai quarti di finale di Champions League.

La prossima avversaria sarà il Bayern Monaco che ha battuto agli ottavi, sia all’andata sia al ritorno, il Leverkusen.

Nel post partita sono intervenuti Denzel Dumfries e Marcus Thuram ai microfoni di Sky Sport per commentare il match.

“È stata una bella partita, una grande serata per noi. Sono contento di andare ai quarti contro il Bayern Monaco che è una grande squadra“, ha esordito Dumfries.

Inter, le parole di Dumfries

Dumfries continua parlando dell’ottimo momento: “Mi sento in forma, voglio continuare così. Sono contento perché gioco tanto e bene in questo momento. Penso che siamo una squadra forte. Tutto vogliono vincere contro di noi. Noi però dobbiamo continuare a giocare così“.

Infine conclude commentando le emozioni con la fascia da capitano: “Sono orgoglioso perché è un momento speciale per me. È la prima volta da capitano dell’Inter, tutti i giocatori sono contenti per me. Spero che Stefan recuperi in fretta“.

Le parole di Thuram

Interviene poi anche Marcus Thuram guardando al futuro: “Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo vinto e siamo passati ai quarti. Adesso sarà difficile. Tutte le squadre in Europa si possono battere anche se sarà difficile“.

Continua poi parlando della sua condizione fisica: “La caviglia mi dà un po’ di fastidio da un mese. A volte mi fa male, a volte va meglio“. Infine conclude: “Triplete? Quando sei all’Inter devi vincere tutte le partite e se giochi così a fine stagione arrivano bei risultati“.