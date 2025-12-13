Inter, Dumfries sente ancora dolore alla caviglia: non si esclude l’operazione
Denzel Dumfries, esterno destro dell’Inter, continua a sentire dolore alla caviglia: non è da escludere una possibile operazione
L’Inter continua a dover fare a meno del suo esterno destro titolare, Denzel Dumfries.
Il giocatore olandese ha ancora dolore alla caviglia dopo il problema accusato durante l’ultima sosta per le Nazionali.
Secondo quanto riferito da SkySport, emerge la possibilità che debba sottoporsi a un intervento chirurgico. In tal caso si allungherebbero ulteriormente i tempi di recupero.
In attesa di capire come procedere, il club sta cercando di capire come risolvere la situazione con una serie di consulti medici.