Inter, Dumfries: “Triplete? Vogliamo vincere tutto”

Denzel Dumfries, Inter (crediti foto: gianlucadimarzio.com)

Le parole di Denzel Dumfries alla vigilia di Inter-Feyenoord, ritorno degli ottavi di finale di Champions League

A una settimana di distanza dalla sfida vinta 0-2 in Olanda, l’Inter prepara la gara di ritorno col Feyenoord.

Il match è in programma martedì 11 marzo alle ore 21:00 allo stadio San Siro di Milano.

Alla vigilia della partita, per presentarla è intervenuto Denzel Dumfries che ai microfoni di Sky Sport ha detto: “Questa è un’altra partita rispetto a quella dell’andata. Bisogna lavorare, concentrarci. Siamo carichi per questa partita perché vogliamo raggiungere i quarti di finale”.

Prima di commentare: “Per loro è un’ultima possibilità. Io sono diffidato ma lo ero anche a Rotterdam. Non è la prima volta per me, ma è più importante vincere. Fisicamente stiamo bene”.

Le dichiarazioni Dumfries alla vigilia di Inter-Feyenoord

Dopodiché l’esterno si è seduto in sala stampa dove ha così parlato: “Mi aspetto un Feyenoord molto aggressivo intento a ribaltare il risultato. Non hanno niente da perdere”.

Sulla possibilità di vincere il Triplete, l’esterno ha dichiarato: “Si gioca per vincere. Voglio vincere tutte e tre le competizioni“.

Denzel Dumfries, Inter (Imago)

Inter, Dumfries: “Io miglior esterno al mondo? Posso crescere”

Alla domanda se il rinnovo di contratto possa aver influenzato in positivo la sua stagione, Dumfries ha risposto: “Ho parlato tanto con l’Inter, ma non penso che questo abbia inciso sulla mia stagione. Piuttosto vorrei evidenziare il lavoro effettuato col mental coach“.

Infine ha concluso sostenendo: “Fa piacere essere considerato tra i migliori al mondo del mio ruolo, ma ritengo di poter crescere ancora. Thuram? È un giocatore importantissimo per noi”.