Inter, Dumfries: “In Champions giochiamo per vincere, siamo motivati”

Denzel Dumfries è intervenuto alla vigilia della partita di Champions League tra Inter e Ajax

L’Inter si prepara per il debutto nella nuova stagione di Champions League. Dopo aver sfiorato la vittoria nella scorsa competizione, persa in finale contro il PSG, i nerazzurri vogliono raggiungere nuovamente l’ultimo atto del torneo.

Il primo impegno della Champions dell’Inter sarà in Olanda. Domani, mercoledì 17 settembre alle ore 21:00, i nerazzurri sfideranno l’Ajax.

Alla vigilia del match è intervenuto Denzel Dumfries. Il terzino torna in patria con l’Inter per provare a ottenere i 3 punti contro i “Lanceri”.

Ecco le prime parole di Dumfries in conferenza stampa. “Sempre bello tornare in Olanda, ho visto anche Chivu dipinto qui allo stadio. L’Ajax è sempre una buona squadra e hanno molte qualità individuali. Seguo il campionato olandese, ho visto le loro gare e hanno una buona idea di gioco“.

Dumfries: “Mostreremo ciò che sappiamo fare”

Denzel Dumfries ha continuato dicendo: “Abbiamo parlato dei gol presi nel finale. Dipende anche dalla partita, con la Juventus abbiamo fatto una buona gara ma abbiamo concesso troppo. Dobbiamo capire i momenti della partita. Su questo abbiamo lavorato insieme, dobbiamo migliorare. Abbiamo comunque dominato, pur perdendo per dettagli. Abbiamo tanta esperienza, sappiamo come riprenderci“.

Il terzino dell’Inter ha proseguito così, parlando di Chivu: “Da piccolo non ho mai visto una partita di Chivu all’Ajax, ma qui è conosciuto. Lo conoscevo benissimo, anche se non l’ho visto giocare. Il mondo lo conosce come un vincente, lui cerca di mostrare la sua mentalità anche ai giocatori. Cerca di mostrarci ciò di cui abbiamo bisogno. Sono felice di averlo come allenatore“.

Poi, sugli obiettivi in Champions: “Giochiamo per vincere perchè siamo una buona squadra. Siamo un grande club e una buona squadra, scenderemo in campo in questa competizione per vincere. Non abbiamo iniziato nella maniera che volevamo, dobbiamo lavorare per cercare nuove motivazioni e fare meglio. Abbiamo carattere ed esperienza, mostreremo ciò che sappiamo fare. Dobbiamo cambiare un po’ la nostra mentalità“.

Infine, a conclusione. “Abbiamo tantissima esperienza e una rosa che sa cosa serve in certe gare. Non aver cominciato bene ci serve a motivarci per il futuro, domani vogliamo vincere“.