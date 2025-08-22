Inter, ufficiale l’arrivo di Diouf: il comunicato

Andy Diouf – IMAGO

È ufficiale il trasferimento di Andy Diouf all’Inter: i dettagli e il comunicato

Un nuovo centrocampista per Cristian Chivu. L’Inter ha ufficializzato l’acquisto di Andy Diouf, prelevato dal Lens per circa 25 milioni di euro.

Il francese si unisce a una mediana già ricca di qualità, che a inizio giugno aveva anche visto aggiungersi Petar Sucic.

I nerazzurri hanno annunciato l’arrivo del classe 2003 con un comunicato: “Adattarsi, affrontare gli ostacoli, avere il coraggio di fermarsi e ripartire per inseguire una passione, un sogno scritto nel proprio destino: nel corso della sua breve carriera Andy Alune Diouf, nuovo centrocampista dell’Inter, ha dimostrato di saper lottare per qualcosa in cui ha sempre creduto“.

“Centrocampista fisico, dinamico, abile nella conduzione del pallone e nel dribbling, Diouf è un giocatore moderno, capace di occupare diverse zone del campo. Ventisettesimo francese della storia dell’Inter, Andy ha giocato con tutte le selezioni giovanili transalpine, vincendo la medaglia d’argento all’Olimpiade di Parigi 2024, torneo in cui ha giocato due partite contro Nuova Zelanda e Egitto“.