Inter, Diouf: “Mai avuto dubbi sulla scelta di questo club”

Le prime parole di Andy Diouf come nuovo giocatore dell’Inter: il centrocampista ha parlato della trattativa e le ambizioni con i nerazzurri

Andy Diouf è un nuovo giocatore dell’Inter. Il club nerazzurro ha annunciato il suo acquisto con un comunicato ufficiale.

Dopo l’arrivo e le visite mediche, dunque, il centrocampista è pronto a cominciare la sua nuova esperienza in Italia.

Diouf ha rilasciato una prima intervista ai canali ufficiali dell’Inter, parlando della convinzione nella scelta del club nerazzurro e dei suoi obiettivi.

Di seguito le sue dichiarazioni.

Inter, Diouf: “Non vedo l’ora di scendere in campo”

Diouf ha cominciato così: “L’Inter è un club ricco di storia, appena ho saputo della notizia non ci ho pensato un momento: non ci sono stati dubbi per me scegliere questo Club, è un onore essere qui. Essere un interista significa molte cose, sono molto fiero: non vedo l’ora di scendere in campo a San Siro. So che qui ci sono giocatori di grande esperienza nello spogliatoio, voglio imparare stando al loro fianco per crescere insieme a tutta la squadra“.

Il centreocmapista ha concluso parlando del rapporto con Bonny e dei tifosi nerazzurri: “Mi fa piacere che ci siano diversi francesi in squadra: conosco bene Ange-Yoan, perché abbiamo giocato insieme in Nazionale e mi ha parlato molto bene del Club. Sicuramente è un fattore che aiuta arrivare in una squadra dove si conosce già qualcuno dei compagni. Sono molto contento di essere qui, non vedo l’ora di dimostrare in campo ciò che sono in grado di fare: ci vediamo molto presto“.