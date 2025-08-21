Inter, accordo verbale con il Lens per Diouf
L’Inter ha raggiunto l’accordo verbale con il Lens per Diouf: i due club hanno trovato l’intesa per il passaggio a titolo definitivo
L’Inter ha raggiunto l’accordo verbale con il Lens per il centrocampista Andy Diouf. I due club dopo un incontro hanno trovato l’intesa per il passaggio a titolo definitivo, che andrà formalizzato nelle prossime ore.
Il club nerazzurro ha deciso di virare forte su Diouf in mattinata, come anticipato da Sport Mediaset, ma secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione si tratta di un affare fatto.
Sul centrocampista del Lens c’era anche il Napoli, ma l’Inter ha ormai raggiunto l’accordo con i francesi e anche con il giocatore sul contratto.
L’intesa con i giallorossi è stata trovata sulla base di circa 25 milioni.