Federico Dimarco ha analizzato il prossimo match contro il Bodø Glimt. Il terzino ha parlato anche dello scudetto e dei Mondiali

L’Inter si prepara alla sfida contro il Bodø Glimt. Sotto di due gol, i nerazzurri dovranno segnare almeno 3 reti per eliminare i norvegesi e proseguire il cammino in Champions League.

A riguardo, il terzino Federico Dimarco ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo il dovere di provarci. Il Bodø Glimt è un avversario forte, con valori e ben organizzato. Dovremo preparare la partita nel migliore dei modi“.

Dimarco non ha cercato alibi dopo il ko nel match d’andata: “Il campo ha influito ma non cerchiamo alibi. Sappiamo che dovremo fare una partita offensiva, ma sappiamo anche che in Champions tutte le partite sono difficili“.

È possibile ribaltare il risultato? Il giocatore ha le idee chiare: “Ci teniamo, la Champions è importante. Abbiamo l’obbligo di provarci“.

Dimarco ha proseguito commentando la situazione in campionato: “Onestamente non mi sarei aspettato di trovarmi a febbraio a +10. Se ripenso all’anno scorso ne siamo usciti da grande squadra, grazie a Chivu e allo staff. Eravamo in un momento di difficoltà, questo gruppo si merita tanto. Tante squadre si sono rinforzate e puntano a vincere”.

“Voglio vincere lo scudetto e qualificarmi al Mondiale”

Federico Dimarco predica la calma sull’argomento scudetto. Il terzino ha detto: “Siamo a febbraio, mancano 12 partite, non ci sentiamo vicini alla vittoria. Mancano troppe partite”

Il nerazzurro è a un passo dal record di assist in un campionato di Serie A. A riguardo ha dichiarato: “È frutto del lavoro che ho fatto. Sono contento del record, se gli assist sono per la squadra sono felice, se fini a sé stesso contano poco“. E infine, alla domanda sugli obiettivi futuri, Dimarco ha risposto: “Desidero vincere lo scudetto e la qualificazione al Mondiale con l’Italia“.