Inter, Dimarco: “Vogliamo rimontare. Due desideri? Lo scudetto e la qualificazione ai Mondiali”

Nicolò Minerva 23 Febbraio 2026
Federico Dimarco (IMAGO)
Federico Dimarco (Imago)

Federico Dimarco ha analizzato il prossimo match contro il Bodø Glimt. Il terzino ha parlato anche dello scudetto e dei Mondiali

L’Inter si prepara alla sfida contro il Bodø Glimt. Sotto di due gol, i nerazzurri dovranno segnare almeno 3 reti per eliminare i norvegesi e proseguire il cammino in Champions League.

A riguardo, il terzino Federico Dimarco ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo il dovere di provarci. Il Bodø Glimt è un avversario forte, con valori e ben organizzato. Dovremo preparare la partita nel migliore dei modi“.

Dimarco non ha cercato alibi dopo il ko nel match d’andata: “Il campo ha influito ma non cerchiamo alibi. Sappiamo che dovremo fare una partita offensiva, ma sappiamo anche che in Champions tutte le partite sono difficili“.
È possibile ribaltare il risultato? Il giocatore ha le idee chiare: “Ci teniamo, la Champions è importante. Abbiamo l’obbligo di provarci“.

Dimarco ha proseguito commentando la situazione in campionato: “Onestamente non mi sarei aspettato di trovarmi a febbraio a +10. Se ripenso all’anno scorso ne siamo usciti da grande squadra, grazie a Chivu e allo staff. Eravamo in un momento di difficoltà, questo gruppo si merita tanto. Tante squadre si sono rinforzate e puntano a vincere”.

“Voglio vincere lo scudetto e qualificarmi al Mondiale”

Federico Dimarco predica la calma sull’argomento scudetto. Il terzino ha detto: “Siamo a febbraio, mancano 12 partite, non ci sentiamo vicini alla vittoria. Mancano troppe partite”

Il nerazzurro è a un passo dal record di assist in un campionato di Serie A. A riguardo ha dichiarato: “È frutto del lavoro che ho fatto. Sono contento del record, se gli assist sono per la squadra sono felice, se fini a sé stesso contano poco“. E infine, alla domanda sugli obiettivi futuri, Dimarco ha risposto: “Desidero vincere lo scudetto e la qualificazione al Mondiale con l’Italia“.