Inter, Dimarco: “Con Chivu sto ritrovando la fiducia, giocare spesso 90 minuti aiuta”

Le dichiarazioni di Federico Dimarco alla vigilia di Inter-Slavia Praga di Champions League

Dopo la vittoria per 2-0 Cagliari, l’Inter torna subito in campo in Champions League. Dopo l’esordio in Europa con la vittoria contro l’Ajax, la squadra di Chivu ospita lo Slavia Praga tra le mura di San Siro.

Alla vigilia, Federico Dimarco è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il match e non solo.

“Stiamo bene, abbiamo fatto tre vittorie consecutive. Domani cercheremo la quarta: la dobbiamo affrontare come queste ultime tre“, ha esordito il terzino italiano.

E poi ancora. “Obiettivo in Champions? È sotto gli occhi di tutti la crescita di questa squadra, dovremmo cercare di fare il nostro meglio a partire da domani. Si è già visto con l’Ajax, siamo una squadra forte. Dobbiamo lottare per arrivare il più in fondo possibile“.

Inter, Dimarco: “Chivu mi sta aiutando a ritrovare fiducia”

A seguire, Dimarco ha parlato anche dell’approccio di Chivu all’Inter. “Ci sta dando tanto, poi parlo per me personalmente. Mi sta aiutando a ritrovare la fiducia che in questi mesi avevo perso. Si è ripartiti da zero, dobbiamo cercare di seguirlo nel migliore dei modi“. E una battuta sulle scelte e le titolarità. “Mi sono sempre allenato 100% durante gli allenamenti, è stata solo una scelta degli allenatori“.

Infine, una battuta anche su Pio Esposito, che ha trovato la prima rete in serie A proprio contro il Cagliari del fratello Sebastiano. “Pio è un giovane, un ragazzo che lavora tanto e migliora ogni giorno. Fa il possbile per diventare un attaccante di livello europeo, deve aver eil suo tempo per cresxcere. Lo conosco da quando aveva 5 anni perché i nostri fratelli giocavano insieme“.