Inter, primi contatti con il Dibu Martínez: è nella shortlist per il dopo Sommer

Presente e futuro. L’Inter, oltre alle operazioni per questa finestra di mercato, pensa già all’estate e in tal senso in queste ore ha avuto dei contatti con l’entourage del Dibu Martinez.

I nerazzurri sono alla ricerca di un portiere per il post Sommer, e hanno parlato con gli agenti del portiere campione del mondo per capire le possibili condizioni dell’operazione.

Tanto dipende anche dall’aspetto economico: l’ingaggio del portiere all’Aston Villa è alto, motivo per cui il portiere dovrebbe accettare di ridurre il proprio stipendio.

In ogni caso, l’argentino è dunque nella shortlist nerazzurra qualora si decidesse di andare su un profilo di esperienza: se ne riparlerà nelle prossime settimane.