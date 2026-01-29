L’Inter insiste per Diaby: manca l’ok del Fondo PIF
L’Inter continua a spingere per Moussa Diaby: i nerazzurri hanno l’accordo con il francese
L’Inter continua a lavorare insistentemente per Moussa Diaby, esterno d’attacco dell’Al-Ittihad. I nerazzurri continuano a spingere per il francese, con cui c’è già un accordo sull’ingaggio e il quale ha rifiutato altre proposte arrivate dalla Premier League.
L’ex Aston Villa ha accettato di ridursi l’ingaggio rispetto a quanto guadagna al momento in Arabia Saudita, vale a dire 12 milioni di euro netti a stagione.
Come detto l’Inter insiste, ma non c’è ancora l’ok del Fondo PIF – fondo proprietario del club saudita. L’Al-Ittihad deve infatti prima trovare un sostituto, e allo stesso tempo preferirebbe cedere Diaby a condizioni differenti rispetto a un prestito oneroso con diritto di riscatto.