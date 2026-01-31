Inter, finite le speranze per Diaby: non c’è apertura dell’Al-Ittihad

Tramontata l’idea Diaby per l’Inter

Non ci sarà l’Inter nel futuro di Moussa Diaby, per il quale ormai sono finite le speranze del club nerazzurro.

Infatti, manca l’apertura al trasferimento del PIF , fondo proprietario dell’Al-Ittihad.

I sauditi non hanno accettato le condizioni proposte dall’Inter, che prima aveva offerto un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. Poi si era anche mostrato disposto a cambiare il diritto in obbligo, senza andare oltre i 28 milioni.

Vista la mancata apertura, sono ormai finite le speranze dell’Inter, che avrebbe preso volentieri il giocatore, ma solo alle sue condizioni. Operazione che non si fa nonostante la volontà dell’esterno, che spingeva per tornare in Europa e giocare in Champions League.