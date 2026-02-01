Inter aumenta la fiducia per Diaby: Chivu vuole la sua freccia

Si potrebbe riaprire la trattativa per Diaby: l’Inter ci prova in extremis.

Dopo la frenata nelle ultime ore l’Inter cerca un tentativo in extremis per provare a riaprire la trattativa per Diaby. In giornata si cercheranno degli spiragli per portare a Milano il classe ’99.

Chivu vuole la sua freccia: Diaby è un giocatore duttile, che conosce la Serie A e soprattutto che è abile nel saltare l’uomo, caratteristiche che mancano nello scacchiere dell’allenatore nerazzurro. È un giocatore che va in doppia cifra da più stagioni tra gol e assist: nella scorsa annata sono 14 i passaggi decisivi distribuiti dal francese.

Come raccontato nella giornata di ieri, sabato 31 gennaio, i sauditi non avevano accettato le condizioni proposte dai nerazzurri, che prima avevano offerto un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. Poi si erano anche mostrati disposto a cambiare il diritto in obbligo, senza andare oltre i 28 milioni.

La nuova offerta dell’Inter fa aumentare la fiducia: il club infatti ha messo sul tavolo una proposta in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. La risposta del PIF è prevista per le prossime ore.