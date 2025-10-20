Inter, Di Gennaro si opera: il comunicato del club nerazzurro
Raffaele Di Gennaro si è operato a seguito dell’infortunio allo scafoide sinistro: il comunicato del club nerazzurro
Raffaele Di Gennaro, terzo portiere dell’Inter, si è operato nella giornata di oggi 20 ottobre a seguito dell’infortunio allo scafoide sinistro. Come successo contro la Roma, al posto dell’ex portiere del Gubbio sarà convocato Alessandro Calligaris, portiere della formazione U23. Di seguito il comunicato ufficiale del club nerazzurro.
“Nella mattinata di oggi, Raffaele Di Gennaro è stato sottoposto a un intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’intervento è perfettamente riuscito. Dopo un periodo di riposo, concordato con lo staff medico nerazzurro, Di Gennaro inizierà la fase riabilitativa nelle prossime settimane“.